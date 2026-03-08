Окровавленное тело нашли в парадной дома в Петербурге

08 марта 2026, 15:09

В Петербурге мужчина зарезал соседа в подъезде

Фото: iStock/Soumen Hazra

Окровавленное тело 44-летнего мужчины обнаружили в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Mash на Мойке».