Окровавленное тело нашли в парадной дома в Петербурге
Окровавленное тело 44-летнего мужчины обнаружили в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Трагедия произошла 8 марта около пяти часов утра в Шушарах. Жильцы рассказали, что слышали посторонний шум. За несколько минут до обнаружения тела в подъезд зашел мужчина, а затем из дверного проема выглянул молодой человек с предметом, похожим на нож.
Местная жительница спустилась на лифте на первый этаж и увидела мужчину без признаков жизни. По ее словам, которые приводит телеканал 78.ru, он лежал в крови, на теле были множественные ножевые ранения, в том числе в шею.
Подозреваемого задержали, он также проживает в этом доме. Сейчас с ним работают правоохранители, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
