Мигранту запретили въезд в одну страну после изнасилования украинской школьницы

17 февраля 2026, 14:57

Во Франции мигранта осудили на 15 лет за изнасилование украинской школьницы

Фото: iStock/fizkes

Во Франции осудили 28-летнего уроженца Туниса за изнасилование украинской школьницы. Об этом пишет газета Le Figaro.





По данным издания, мужчина пригласил к себе домой 15-летнюю девушку, предложив вместе выпить, и она добровольно согласилась. В квартире мигрант надругался над ней, а когда отправился в душ, пострадавшая сбежала.



Вскоре полиция задержала подозреваемого. При этом тунисец имеет судимость – ранее он получил 18 месяцев условно за домогательства к женщинам в метро. Изначально предполагалось, что мужчина похитил школьницу, но она это опровергла.

«Она признала, что добровольно пошла с подозреваемым, вопреки первоначальным выводам расследования, и что после этого испытывала огромное чувство вины», – говорится в материале.