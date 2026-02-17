В Китае впервые осудили ответственного за ДТП с автопилотом
Верховный народный суд КНР поставил точку в спорах о том, кто отвечает за ДТП при использовании водительских ассистентов.
Судейская коллегия указала, что даже при активированных электронных помощниках ответственность за дорожные инциденты несет водитель. Об этом сообщает AutoHome. Решение приняли по итогам рассмотрения конкретного происшествия с автомобилем, оснащенным системой автономного управления. Теперь оно будет служить ориентиром для судов при разборе аналогичных дел.
Поводом стало ЧП, случившееся осенью прошлого года. Камеры видеонаблюдения сняли кроссовер, который ехал в полностью автоматическом режиме. На переднем пассажирском сиденье спал человек, а место водителя оставалось пустым. Следствие установило, что владелец машины был пьяным. Чтобы полуавтопилот не блокировал движение, он использовал незаконное устройство, вводившее в заблуждение датчики безопасности.
Несмотря на то что мужчина не управлял автомобилем физически, суд признал его виновным в создании опасной ситуации на дороге. В итоге ему назначили 45 суток ограничения свободы и штраф четыре тысячи юаней (примерно 45 тысяч рублей).
