В Китае впервые осудили ответственного за ДТП с автопилотом

17 февраля 2026, 14:51

В Китае вынесли первый вердикт по делу о ДТП с участием автономного автомобиля

Фото: istockphoto/Olga Yastremska

Верховный народный суд КНР поставил точку в спорах о том, кто отвечает за ДТП при использовании водительских ассистентов.