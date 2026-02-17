Россиянин проник в незапертую квартиру и потребовал у ребёнка деньги на выпивку

17 февраля 2026, 14:36

В Барнауле суд вынес приговор по делу о незаконном проникновении в квартиру

Фото: Istock/ICKEDA

Житель Барнаула отправится в колонию за то, что зашёл в чужую квартиру к спящей девочке. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.