Россиянин проник в незапертую квартиру и потребовал у ребёнка деньги на выпивку
Житель Барнаула отправится в колонию за то, что зашёл в чужую квартиру к спящей девочке. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Родители ушли из дома и попросили дочь запереть дверь. Школьница не услышала просьбу и легла спать, оставив квартиру открытой. Проходивший мимо пьяный мужчина зашёл внутрь, разбудил ребёнка и попросил денег на выпивку. Получив отказ, он ушёл.
Перепуганная девочка позвонила маме. Отчим встретил незваного гостя в подъезде и попытался выяснить причину вторжения. На это пьяница достал нож, стал размахивать им и пригрозил расправой. Суд признал подсудимого виновным по статьям о незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством.
Отмечается, что ранее фигурант уже получил условный срок за тяжкое преступление, но суд его отменил и назначил наказание в виде трёх лет трёх месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
