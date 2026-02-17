Школьник получил ожоги глаз, повторяя популярный химический опыт из соцсетей
14-летний подросток в Омской области пострадал, пытаясь повторить популярный химический эксперимент, увиденный в социальных сетях. Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов сообщил о серьезных травмах мальчика в своем Telegram-канале.
Подростки нашли инструкцию и собрали необходимые ингредиенты. Однако эксперимент вышел из-под контроля, что привело к выбросу едких веществ. В результате у школьника возникли тяжелые щелочные ожоги лица и глаз.
Мальчика доставили в клиническую офтальмологическую больницу имени В. П. Выходцева в Омске. Врачи работают над предотвращением осложнений. Несмотря на усилия медиков, у юного пациента зафиксирована частичная потеря зрения. Этот случай подчеркивает важность осторожности при проведении экспериментов, особенно тех, которые из интернета.
