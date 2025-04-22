Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мужчину избили и выбросили из окна в Петербурге

Мужчину избили и выбросили из окна в Петербурге

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Северной столице мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа, информирует РЕН ТВ.
О происшествии полицейским сообщила женщина вечером 21 апреля. Она утверждала, что на Октябрьской улице из окна третьего этажа выпал мужчина, он сказал, что его избили и отняли телефон.

Сейчас пострадавший находится в реанимации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

На трассе М-11 полыхают фуры и легковой автомобиль — видео

Сына настоятеля московского храма госпитализировали из-за отравления психотропами

Повинуясь собственному сновидению: мужчина убил жену, заподозрив её в измене во сне
#женщина
#пострадавший
#мужчина
#санкт-петербург
Михаил Ефремов боится выходить на улицу после УДО
22 апреля 2025, 15:18

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер Михаил Ефремов, вернувшийся в Москву после условно-досрочного освобождения, испытывает страх перед выходом на улицу. В интервью «‎aif.ru» правозащитник Иван Мельников объяснил, что такое затворничество — распространенное явление среди людей, вышедших из заключения.
После освобождения Ефремова его семье пришлось нанять охрану для защиты от настойчивых журналистов. Теперь артист предпочитает оставаться дома, опасаясь внимания репортеров. Мельников отметил, что многие освободившиеся часто закрываются в себе и избегают выхода на улицу, особенно в начале после освобождения.

Напомним, что в 2020 году Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Он был осужден на семь с половиной лет лишения свободы и объявил о завершении карьеры. В 2024 году ему было предоставлено право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил 24 марта 2025 года. 9 апреля актер вышел на свободу.

Читайте также:

​​​​​В Петербурге ритуальное агентство поплатилось за гроб неправильного цвета

В Крыму хозяин овчарки напал с ножом на хозяина таксы в ответ на замечание

Мужчину избили и выбросили из окна в Петербурге
#суд
#дтп
#актёр
#дома
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге ритуальное агентство поплатилось за гроб неправильного цвета
Петербурженка отсудила 120 тысяч рублей за неправильный цвет гроба
22 апреля 2025, 15:00

Фото: iStock/kzenon

В июле 2023 года жительница Санкт-Петербурга, 53-летняя женщина, столкнулась с неприятной ситуацией во время похорон своего отца. Она заключила договор с ритуальной компанией, четко указав, что гроб должен быть светлого цвета в соответствии с последней волей покойного. Однако в день похорон женщина обнаружила, что ей предоставили темный гроб. Об этом стало известно «Фонтанке».
После обращения в компанию, ей сообщили, что светлого изделия нет в наличии. Возмущенная этим фактом, женщина решила отстаивать свои права в суде. Суд признал, что похороны — это важное событие в жизни человека, и даже незначительные недостатки в предоставленных услугах могут вызвать серьезные эмоциональные переживания.

В результате судебного разбирательства ритуальное агентство было обязано выплатить женщине моральную компенсацию в размере 120 тысяч рублей.

В Крыму хозяин овчарки напал с ножом на хозяина таксы в ответ на замечание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мужчину избили и выбросили из окна в Петербурге

На трассе М-11 полыхают фуры и легковой автомобиль — видео

Повинуясь собственному сновидению: мужчина убил жену, заподозрив её в измене во сне
#суд
#права
#женщина
#похороны
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму хозяин овчарки напал с ножом на хозяина таксы в ответ на замечание
22 апреля 2025, 14:38

Фото: iStock/dimid_86

В селе Окуневка произошел инцидент, который заставляет задуматься о безопасности на улицах и ответственности владельцев домашних животных. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на другого человека после того, как тот попросил его удерживать свою агрессивную овчарку на поводке. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Mash на волне».
Инцидент разразился, когда пьяный мотоциклист проезжал по дворам с крупной овчаркой, бегущей рядом без поводка. Внезапно собака напала на таксу, гулявшую со своим хозяином. Сцена разразилась на глазах у детей, которые, находясь неподалеку, испугались происходящего.

Владелец таксы, пытаясь вмешаться и разнять дерущихся животных, обратился к мотоциклисту с просьбой держать свою собаку на цепи. Однако вместо понимания он столкнулся с агрессией: пьяный мужчина достал нож и начал угрожать.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые задержали хулигана. Однако на следующий день его отпустили.

Читайте также:

Сына настоятеля московского храма госпитализировали из-за отравления психотропами

Повинуясь собственному сновидению: мужчина убил жену, заподозрив её в измене во сне

В Уфе задержали подростков, пытавшихся украсть скульптуру многодетной матери
#собака
#инцидент
#полицейские
#мужчина
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пять любовников и эскорт: Андрей Малахов раскрыл шокирующие детали гибели Натальи Алешниковой. Первые показания подозреваемых
22 апреля 2025, 12:40

Наталья Алешникова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Злоумышленники, похитившие 47-летнюю бизнесвумен Наталью Алешникову из Балаково во дворе её дома и жестоко убившие её в лесу, до сих пор не найдены. При этом основные подозреваемые по делу уже освобождены. В эфире программы «Малахов» выяснились шокирующие детали, указывающие на то, что жертва не была той, за кого себя выдавала. Подробности – в материале «Радио 1».

Похищение и убийство Натальи Алешниковой

Вечером 22 сентября, за день до своего дня рождения, предпринимательница Наталья Алешникова исчезла во дворе своего дома в Балаково (Саратовская область). Её насильно усадили в собственный внедорожник Toyota, после чего увезли в неизвестном направлении. На следующий день Наталью объявили в розыск. Первым забил тревогу её супруг, который не дождался её возвращения и не смог дозвониться до неё.

Цели преступников с самого начала вызывали множество вопросов. По словам мужа Натальи, угроз не поступало, и никто не требовал выкуп. Наталья и её супруг владели салоном красоты, клининговой компанией, сетью магазинов, а также имели престижный автомобиль и квартиру в элитном районе.

Первоначально правоохранительные органы предположили, что причиной убийства могла стать её профессиональная деятельность. Однако вскоре эту версию оставили и выдвинули другую: возможно, Наталью заказала жена её предполагаемого любовника, желая отомстить сопернице. Но и эта гипотеза не подтвердилась. В итоге Светлану и её мужа Алексея, подозреваемого в связи с Натальей, отпустили без предъявления обвинений.

Слева направо — Ольга Шимер и Наталья Алешникова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Тайная жизнь Алешниковой

Корреспонденты нашли давнего друга погибшей, который поделился интересной информацией о ней. По его словам, несмотря на то что Наталья была замужем, её образ жизни нельзя было назвать традиционным: она зарабатывала деньги, предлагая мужчинам определённые услуги.

«Наталья вела крайне насыщенную жизнь. Ей нравилось бывать на тусовках и вечеринках. Танцы у шеста были её страстью, она получала от них огромное удовольствие. О её настоящей жизни знали немногие. Однако те, кто был осведомлён, понимали, на чем она зарабатывала себе достаток. Если прямо, то речь о проституции… Слухи ходили всякие — и о любовниках, и о связях группового характера. Многие мужчины обращались к ней для организации тематических вечеринок. У неё был обширный круг общения. Наталью не интересовали мужчины из рабочего класса — преимущественно её окружали успешные бизнесмены и другие состоятельные люди. Хоть все знали, что она замужем, это не мешало ей ночами развлекаться с подругами», — рассказал мужчина корреспондентам передачи «Малахов», сохранив анонимность.

О том, что Наталья была вовлечена в неоднозначные дела, упоминает и журналист Сергей Губанов, который детально изучил слухи, ходившие по Балаково.

«Жена бывшего полицейского рассказала мне: "Весь город знает о том, что на самом деле случилось“. И просто перечислила следующие факты: вызывающие танцы, эта вся яркая жизнь, сомнительные связи… Все это могло мгновенно выйти за грань… Эскорт? Это слишком прямое слово, и я предпочту его не использовать. Но косвенно это определенно могло оказать влияние… Такие ужасные события возможны, если у кого-то накопилось внутри чересчур много», — заявил Губанов.
В местных социальных сетях начали распространяться слухи о том, что Наталья могла попытаться шантажировать одного из своих «клиентов», требуя значительную сумму за сохранение в тайне интимных подробностей, что могло стать причиной её трагической гибели.

Следы пыток

Основной версией убийства остается бизнес, полагает подруга погибшей. Она также уверена, что близкие и друзья Натальи что-то скрывают, потому как следствию до сих пор не удается добиться истины. Еще одна подруга Натальи Елена Ионова назвала убийство резонансным и рассказала о странных следах на теле женщины, напоминающих пытки.

«Что могло произойти, чтобы перерезали горло. Это резонанс. Это показательное убийство. Все говорят о том, что она бизнесвумен, но каких-то больших денег не крутилось. Да, она танцевала, я снимала видео, где она танцевала на пилоне, но я в этом не вижу ничего такого», — поделилась Елена.

Она также сообщила, что Наталью, вероятно, пытали. На щеке погибшей были странные следы.

Подруга убитой Алешниковой напала на съемочную группу шоу «Малахов»

Ольга Шимер (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Ольга, которая также была подругой погибшей и занималась вместе с ней танцами на пилоне, какие-либо комментарии журналистам давать отказалась. Женщина встретила журналистов с явной агрессией, ударив по камере, прежде чем поспешно покинуть зал, где проводит занятия танцами на пилоне.

Она заявила, что не была подругой Натальи и уже дала показания следственным органам, а также прошла тест на детекторе лжи. На вопрос о связи с эскорт-бизнесом Ольга отрицательно ответила. Гости и эксперты программы «Малахов» отметили, что Ольга выглядит испуганной, а её агрессивное поведение может быть защитной реакцией. Они также посоветовали ей раскрыть следствию всю правду, иначе она рискует стать следующей жертвой.

Друг и фотограф, который знал Наталью более 10-ти лет, предположил, что к убийству женщины могла быть причастна Ольга.

«Подруга не приехала на похороны, потому что якобы сломалась машина, но это не причина. Ее предлагали подвести. Возможно, именно она свела Наталью с каким-то человеком, который мог быть позже причастен к убийству», — заявил он.

Связи с высокопоставленными лицами

В эфире программы также прозвучало предположение о том, что у Натальи могли быть влиятельные покровители.

«Какая-то связь с влиятельным человеком у нее есть. Если бы это было импульсивное преступление, то муж и подруга участвовали бы в расследовании, но они молчат. У нее под постами есть лайки очень влиятельных мужчин, чуть ли не местных депутатов», — рассказала одна из подруг убитой.

Другие версии

Один из знакомых Натальи предположил, что убийство Натальи могло произойти из-за заражения ВИЧ какого-либо клиента кем-то из девочек.

«Я слышал, что слово ВИЧ имеет отношение к этой истории. Я хочу сказать, что эта версия тоже обсуждается в Балаково. Тот, кого заразили, мог совершить убийство», — заявил гость.

Задержанные по подозрению в убийстве

Подозреваемые в убийстве Натальи Алешниковой (Фото: кадр из программы «Малахов»)

По подозрению в убийстве Натальи задержаны двое местных молодых людей. Отец одного из парней Игорь Клюкин уверен — его сын не способен на преступление.
«Сын находился на лечении в психиатрической больнице. Когда его выпускали, он принимал лекарства, поэтому сам он не мог самостоятельно совершить преступление», — заявил мужчина.
Сын Клюкина на допросе сообщил, что целью преступления была машина Натальи, а убить женщину пришлось, потому что она была свидетельницей. При этом корреспондент программы «Малахов» сообщил, что посещал больницу, где проходил лечение сын Клюкина. Специалисты не исключили, что наклонности к садизму у парня могли быть.


Угрозы и требование прекратить расследование

Игорь Клюкин сообщил, что получал сообщения, содержащие угрозы.
«Когда началось расследование, меня принуждали не идти на программу. Сын через адвоката просил, когда уже был задержан. Ко мне подходили знакомые и говорили, что люди в погонах просят прекратить это дело».

Андрей Малахов подтвердил тот факт, что заинтересованным в расследовании дела приходят сообщения с угрозами. Так, аналогичные требования прекратить разбирательства поступали журналистам программы.

Ольга Шимер впервые пообщалась с журналистами

Подруга погибшей Ольга Шимер, которая во время прошлой съемки программы набрасывалась на журналистов, в этот раз спокойно пообщалась с репортерами. На вопрос о том, почему она не приехала на похороны лучшей подруги, женщина ответила, что ее отец был на серьезных соревнованиях и она выбрала провести время с ним. Однако знакомые Шимер уверена, она пытается скрыть что-то важное.

Вдовец Алешниковой не может поделить наследство

Оказалось, что муж покойной бизнесвумен не может полноценно вступить в наследство из-за конфликтов с ее отцом. Мужчина винит в произошедшем супруга дочери. Последний настаивает, что ни в чем не виновен и до сиз пор «расплачивается» за грехи жены. Выяснилось, что у Натальи было около пяти любовников, о которых муж знал.

Читайте также:

Онанисты и родной отец: тайна пропажи 10-летней Лизы Тишкиной, исчезнувшей 15 лет назад

«Мне стыдно»: какие тайны семьи Ирины Болгар раскрыл Малахов и кем оказался отец жены Павла Дурова

«По частям выгоднее»: Как сложилась судьба мальчика, которого бабушка продала на органы ради дома
#преступление
#убийство
#бизнес
#автомобиль
#журналист
#вич
#похищение
#похороны
#женщины
#услуги
#шоу
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На трассе М-11 полыхают фуры и легковой автомобиль — видео
Baza: на трассе М-11 столкнулись два грузовика и легковое авто, произошёл пожар
22 апреля 2025, 11:47

Фото: iStock/Aleksei Andreev

На трассе М-11 «Нева» произошло ДТП: столкнулись два грузовика и легковое авто. Как сообщает телеграм-канал Baza, у одного из водителей случился эпилептический приступ.
Авария произошла в районе 194 километра в Тверской области. Движение в сторону столицы перекрыто, на трассе пожар. По предварительной информации, пострадали два человека.



Ранее в Москве, недалеко от здания РАН, водитель автомобиля Toyota сбил двух пешеходов.

Читайте также:

Сына настоятеля московского храма госпитализировали из-за отравления психотропами

Повинуясь собственному сновидению: мужчина убил жену, заподозрив её в измене во сне

Подмосковные росгвардейцы задержали незаконно проникнувшего в мебельный центр мужчину
#движение
#пожар
#водитель
#мужчина
#авария
#дтп
#трасса
#трасса м11
#тверская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате