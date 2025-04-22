Мужчину избили и выбросили из окна в Петербурге

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В Северной столице мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа, информирует РЕН ТВ.
О происшествии полицейским сообщила женщина вечером 21 апреля. Она утверждала, что на Октябрьской улице из окна третьего этажа выпал мужчина, он сказал, что его избили и отняли телефон.
Сейчас пострадавший находится в реанимации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Чубина