​​​​​В Петербурге ритуальное агентство поплатилось за гроб неправильного цвета

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В июле 2023 года жительница Санкт-Петербурга, 53-летняя женщина, столкнулась с неприятной ситуацией во время похорон своего отца. Она заключила договор с ритуальной компанией, четко указав, что гроб должен быть светлого цвета в соответствии с последней волей покойного. Однако в день похорон женщина обнаружила, что ей предоставили темный гроб. Об этом стало известно «Фонтанке».
После обращения в компанию, ей сообщили, что светлого изделия нет в наличии. Возмущенная этим фактом, женщина решила отстаивать свои права в суде. Суд признал, что похороны — это важное событие в жизни человека, и даже незначительные недостатки в предоставленных услугах могут вызвать серьезные эмоциональные переживания.
В результате судебного разбирательства ритуальное агентство было обязано выплатить женщине моральную компенсацию в размере 120 тысяч рублей.
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Дарья Осипова