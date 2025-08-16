В Краснодаре произошло смертельное ДТП с легковушкой и троллейбусом

16 августа 2025, 18:53

Один человек погиб в ДТП с автомобилем и троллейбусом в Краснодаре

Фото: iStock/maxim4e4ek

Серьёзная авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошла вечером в субботу, 16 августа, в центре Краснодара. Об этом сообщает «Коммерсантъ Краснодар».