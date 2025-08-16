В Краснодаре произошло смертельное ДТП с легковушкой и троллейбусом
Серьёзная авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошла вечером в субботу, 16 августа, в центре Краснодара. Об этом сообщает «Коммерсантъ Краснодар».
По предварительной информации, водитель легковушки на высокой скорости врезался в троллейбус. От удара машина получила серьёзные повреждения. В результате ДТП погиб один человек, находившийся в салоне легкового автомобиля. Его личность устанавливается.
В троллейбусе никто из пассажиров и водителя не пострадал. Эвакуация не потребовалась.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Ведётся выяснение всех обстоятельств трагедии, в том числе причины, по которым водитель легковушки потерял контроль над транспортным средством. Не исключено, что в момент аварии он мог превышать допустимую скорость.
Движение в районе аварии временно затруднено, на участке работают коммунальные службы и инспекторы ДПС.
