В Подмосковье водитель автобуса отвлёкся на телефон и протаранил несколько авто – фото

16 августа 2025, 19:40

В Подмосковье автобус влетел в стоящие на повороте автомобили

Фото: iStock/conejota

Крупная авария с участием пассажирского автобуса и нескольких легковых автомобилей произошла в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев происшествия.