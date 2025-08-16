В Подмосковье водитель автобуса отвлёкся на телефон и протаранил несколько авто – фото
Крупная авария с участием пассажирского автобуса и нескольких легковых автомобилей произошла в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев происшествия.
По предварительной информации, водитель автобуса во время движения отвлёкся на звонящий мобильный телефон и не успел вовремя среагировать на остановившиеся перед поворотом автомобили. В результате автобус на полной скорости врезался в несколько машин, ожидавших проезда.
От сильного удара легковушки получили серьёзные повреждения. Несколько человек пострадали – точное число раненых уточняется. Очевидцы сообщают о госпитализации как минимум одного водителя. На место оперативно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели.
Движение на участке дороги временно затруднено, образовалась пробка. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. В том числе выясняется, действительно ли водитель автобуса нарушил правила, отвлекшись на мобильное устройство во время движения.
Пассажиры автобуса, по предварительным данным, серьёзных травм не получили.
