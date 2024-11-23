Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Дагестане, есть пострадавшие

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«Газель» с пассажирами опрокинулась в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике в своём Telegram-канале.
Отмечается, что по системе 112 в ведомство поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием пассажирского микроавтобуса в Буйнакском районе. В результате аварии пострадали восемь человек, погибших нет.
На место аварии прибыли оперативные службы и психологи МЧС России.
Ранее в четверг сообщалось, что в Приморском крае автомобиль рухнул с 12-метровой высоты. Авария произошла в центре Владивостока на косогоре Орлиной сопки. Водитель машины был госпитализирован, а его пассажир погиб на месте от полученных травм.
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На место аварии прибыли оперативные службы и психологи МЧС России.
Ранее в четверг сообщалось, что в Приморском крае автомобиль рухнул с 12-метровой высоты. Авария произошла в центре Владивостока на косогоре Орлиной сопки. Водитель машины был госпитализирован, а его пассажир погиб на месте от полученных травм.
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Анастасия Чинкова