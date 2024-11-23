Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Дагестане, есть пострадавшие

В городе Полонное Хмельницкой области мужчина применил слезоточивый газ после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) отказались от предложенной им взятки в размере 200 евро, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».