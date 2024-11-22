В Красноярском крае автобус и грузовик столкнулись на трассе, есть пострадавшие

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В Красноярском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали три человека. Авария произошла в ночь на 22 ноября в поселке Верхняя Бирюса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
На трассе Р-257 «Енисей» водитель фуры не справился с управлением, что привело к столкновению с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Красноярск – Шушенское. После удара оба транспортных средства съехали в кювет.
Среди пострадавших — водитель автобуса и два пассажира. В момент аварии в автобусе находились 11 человек. Причины происшествия выясняются, ведется проверка.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ставрополе произошла автоавария, в результате которой погиб 24-летний пешеход.
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Среди пострадавших — водитель автобуса и два пассажира. В момент аварии в автобусе находились 11 человек. Причины происшествия выясняются, ведется проверка.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ставрополе произошла автоавария, в результате которой погиб 24-летний пешеход.
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Мария Моисеева