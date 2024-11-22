Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Красноярском крае автобус и грузовик столкнулись на трассе, есть пострадавшие

В Красноярском крае автобус и грузовик столкнулись на трассе, есть пострадавшие

Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и фурой под Красноярском
Фото: istockphoto/ Sachkv

Фото: istockphoto/ Sachkv

В Красноярском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали три человека. Авария произошла в ночь на 22 ноября в поселке Верхняя Бирюса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
На трассе Р-257 «Енисей» водитель фуры не справился с управлением, что привело к столкновению с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Красноярск – Шушенское. После удара оба транспортных средства съехали в кювет.

Среди пострадавших — водитель автобуса и два пассажира. В момент аварии в автобусе находились 11 человек. Причины происшествия выясняются, ведется проверка.



Ранее «Радио 1» передавало, что в Ставрополе произошла автоавария, в результате которой погиб 24-летний пешеход.

Читайте также:

Женщина в Саратове погибла в результате падения на неё остановочного павильона

Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Египте, среди них россияне

Автоэксперт Кадаков выступил за усложнение системы справок не в ущерб водителям
#автобус
#авария
#мвд
#ночь
#водитель
#аварии
#происшествия
#красноярск
#дтп
Гималайский медведь вцепился рыбаку в лицо, но тот сумел спастись
В Таиланде 75-летний мужчина отбился от гималайского медведя у реки
22 ноября 2024, 05:33

В провинции Прачинбури, Таиланд, 75-летний мужчина сумел отбиться от гималайского медведя, напавшего на него у реки, сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел 19 ноября неподалеку от национального парка Кхауяй. Пострадавшего с тяжелыми травмами головы обнаружил проезжавший мимо мотоциклист.

Пожилой мужчина рассказал, что проверял рыболовные ловушки, когда на него внезапно напал медведь. В ходе схватки зверь вцепился ему в лицо, но пострадавшему удалось отогнать хищника. Израненный, он добрался до дороги, где потерял сознание.

Мужчине оказали помощь в больнице, а жители района потребовали от администрации парка расследовать инцидент.

Представители парка призвали селян быть осторожными и пообещали установить ловушки в местах частого появления хищников.

Читайте также:

Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке

Тигр растерзал пастуха на пастбище

Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход
#инцидент
#опасность
#пострадавший
#травмы
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тигр растерзал пастуха на пастбище
В Индии тигр напал на пожилого пастуха 72 лет в Махараштре
22 ноября 2024, 02:49

Фото: iStock/TonyBaggett

В индийском штате Махараштра тигр напал на 72-летнего пастуха и растерзал его, передает The Times of India.
Инцидент произошел 17 ноября около 16:00, когда Чандрабхан Ганпат Лоханде повел стадо коз на пастбище, расположенное в километре от деревни Ганешпур Патли.

Когда Лоханде не вернулся домой в обычное время, односельчане начали поиски. Поздно ночью они обнаружили его останки неподалеку от пастбища.

Как сообщили сотрудники департамента лесного хозяйства, тигр утащил пастуха в заросли, где и произошла трагедия.

Это нападение стало 25-м случаем столкновения людей с дикими животными с фатальным исходом в этом округе за год. 24 из них были связаны с атаками тигров, и один раз людей атаковал дикий кабан.

Жители деревни потребовали от властей принять меры для защиты местного населения от нападений хищников.

Читайте также:

Мигранта, подозреваемого в убийстве своей малолетней дочери, заключили под стражу

Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке

Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход
#нападение
#трагедия
#инцидент
#меры
#сотрудники
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке
В США попытка побега на газонокосилке закончилась ранением и арестом
22 ноября 2024, 01:55

Фото: iStock/alexeys

В США 41-летний житель штата Мичиган Джеймс Митчелл Керр попытался сбежать от полиции на газонокосилке и случайно прострелил себе руку. Об инциденте, произошедшем 19 сентября, сообщает CBS News.
Полицейский Роберт Хендерсон приехал к дому Керра, чтобы арестовать его за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Преступник, косивший траву у дома, отказался подчиняться и попытался скрыться, используя газонокосилку.

После непродолжительной погони пешком Керр съехал в канаву, но продолжал сопротивляться.

Помощник шерифа применил электрошокер, когда Керр достал пистолет и направил его на полицейского. Получив удар током, мужчина случайно выстрелил из своего оружия и ранил себя в руку.

Преступника доставили в больницу, а после лечения арестовали.

23 октября Керру предъявили обвинения в покушении на полицейского с использованием оружия и препятствовании правосудию.

Судебное разбирательство началось 13 ноября.

Офис шерифа также проводит независимое расследование инцидента.

Читайте также:

Автомобиль рухнул с 12-метровой высоты в Приморье

Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход

В Чебоксарах шестиклассник с ножом пытался напасть на учительницу
#сша
#пистолет
#нарушение
#расследование
#удар
#полиция
#полицейские
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход
В Ставрополе автоавария с участием Volkswagen и Lada унесла жизнь пешехода
22 ноября 2024, 00:14

Фото: iStock/PinkBadger

В Ставрополе произошла автоавария, в результате которой погиб 24-летний пешеход. Молодой человек скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополья.
По предварительным данным, вечером 21 ноября 30-летний водитель автомобиля Volkswagen, имеющий 12-летний стаж вождения, выехал на встречную полосу и за пределы проезжей части, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta. После удара Lada наехала на пешехода и молодой человек не пережил смертельных травм.

Известно, что водитель Volkswagen за последние два года пять раз привлекался к административной ответственности. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, проводится проверка обстоятельств ДТП.

Врио командира отдельного батальона ДПС Ставрополя Сергей Явкин подтвердил, что по факту инцидента проводится тщательная проверка.

Читайте также:

Женщина в Саратове погибла в результате падения на неё остановочного павильона

В Дмитрове восстанавливают прерванную из-за непогоды подачу электричества

Четыре подруги отправились встречать рассвет, но живыми их больше не видели: признания виновного и детали трагедии в Уфе
#дтп
#пешеход
#дпс
#водитель
#происшествия
#telegram
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дмитрове восстанавливают прерванную из-за непогоды подачу электричества
21 ноября 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

В 49 многоквартирных домах Дмитровского городского округа из-за ухудшения погоды отключили электричество. Это затронуло около 6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Прошу проявить терпение и понимание. Восстановлением электроснабжения занимаются 12 аварийных бригад. Они делают всё, чтобы как можно скорее завершить работы и вернуть комфорт в дома наших жителей», – написал в своём телеграмм-канале временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.
Он добавил, что по всем внештатным ситуациям жители могут обращаться в единую диспетчерскую Дмитрова по телефону 8 (499) 702-22-22 или в круглосуточный контактный центр «Светлая линия» ПАО «Россети Московский регион» по телефону 8 (800) 220-0-220.

Ранее в Подмосковье объявили штормовое предупреждение. До утра пятницы местами ожидаются сильные осадки – дождь, переходящий в мокрый снег, а также ветер с порывами до 27 м/с. По прогнозам синоптиков, температура опустится ниже 0°С. На дорогах возможна гололедица.

Читайте также:

Энергетики Подмосковья работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды

Коммунальщики и спецтехника Реутова полностью готовы к зиме

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Новый год
#дмитровский городской округ
#непогода
#электричество
#энергетика
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военная база США на востоке Сирии подверглась обстрелу ракетами
21 ноября 2024, 21:56

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Военная база США подверглась ракетному обстрелу.
Военная база Соединённых Штатов Америки в провинции Дейр-эз-Зор, которая расположена на востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этот сообщил телеканал AI Mayadeen.

«Три ракеты было выпущено по американской базе на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зор. Две разорвались в окрестностях базы. Одна попала по юго-восточной ее части, откуда поднимаются сильный столб дыма», — рассказал агентству РИА Новости военно-политический источник.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску. Он подчеркнул, что целью Вооружённых сил Российской Федерации в Днепропетровске был военно-промышленный объект.

Читайте также:

Посол Сирии в РФ указал на неправильный перевод его слов о вступлении в БРИКС

Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС

Армия Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот
#база
#новости
#ракеты
#сша
#сирия
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист Подъяблонский раскрыл, что грозит подпалившим «Шалаш Ленина»
Юрист Подъяблонский: За поджог «Шалаша Ленина» виновникам может грозить тюрьма
21 ноября 2024, 20:16

Фото: iStock/TonyFuse

Юрист Глеб Подъяблонский раскрыл, какое наказания грозит виновникам поджога «Шалаша Ленина» в случае, если их причастность к происшествию будет доказана.
«Это уголовная ответственность. Если мемориал был уничтожен намеренно, виновнику грозит штраф в размере 40 тыс. рублей или штраф в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Если шалаш случайно подожгли, то это штраф до 120 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до года», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Подъяблонский.

До этого директор музейного комплекса Наталья Коваленко сообщила, что заявление в полицию написано о поджоге «Шалаша Ленина» написано.

«Сами мемориальные объекты не пострадали, пострадали только макет шалаша и сено, но это всё восстанавливается в рамках уличной экспозиции ежегодно, поэтому мы его восстановим», – добавила в беседе с «Петербургским дневником» Коваленко.

Ранее сообщалось, что В Ульяновске горело здание на территории Института гражданской авиации.

Читайте также:

Россиянин не вынес мать из горящего дома в Подмосковье и попал под статью

В Ульяновске горит Институт гражданской авиации

В Орловской области пожар унёс жизни двух человек
#штраф
#пожар
#мемориал
#здание
#музей
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина в Саратове погибла в результате падения на неё остановочного павильона
21 ноября 2024, 19:58

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Саратове правоохранители проводят проверку по факту гибели местной жительницы. На неё упал остановочный павильон.
Инцидент произошёл вечером 21 ноября на улице Буровой, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ в своём телеграм-канале. Женщина ожидала своего транспорта на остановке. Из-за сильного порыва ветра на неё упал остановочный павильон. По данным ведомства, металлическая конструкция опрокинулась из-за сильного порыва ветра.

Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, но врачи помочь ей не смогли. От полученных травм женщина скончалась в реанимации. Следственное управление устанавливает все подробности и обстоятельства происшедшего. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Читайте также:

Автомобиль рухнул с 12-метровой высоты в Приморье

Жительница Ногинска и её дочь погибли из-за неисправной газовой колонки

Baza: дрифтер на BMW влетел в толпу и сбил женщину с коляской в Одинцово
#врачи
#женщина
#инцидент
#рф
#саратов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ и МВД проводят обыски в Zenden
РБК: ФСБ и МВД проводят обыски в офисе и на складах компании Zenden
21 ноября 2024, 18:10

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники ФСБ и МВД проводят следственные мероприятия в офисе обувной компании Zenden в Москве и на складах, которые считаются связанными с её владельцем Андреем Павловым*. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что главное следственное управления ГУ МВД России по городу Москве возбудило дело по статье Уголовного кодекса РФ о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России.

По сведениям от источников издания, следственные действия проводятся, в частности, в микрорайоне Белые Столбы подмосковного города Домодедово, а также в столичном офисе Zenden на Щукинской улице.

Читайте также:

В доме генерального продюсера KION Игоря Мишина идут обыски

Топ-менеджера РЖД арестовали за получение особо крупной взятки

У москвички, обозвавшей строителей «руснёй», прошли обыски

*признан Минюстом РФ иноагентом
#мвд
#полиция
#фсб
#обыски
#компании
#россия
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате