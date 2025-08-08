Микроавтобус с пассажирами съехал в Байкал, есть пострадавшие
Микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал в Иркутской области. Несколько человек пострадали, передаёт ГУ МВД по региону.
Отмечается, что авария произошла сегодня днём в Ольхонском районе. Микроавтобус, начав непроизвольное движение, скатился по сколону и рухнул в озеро. Находящиеся в этот момент в салоне 17 пассажиров получили травмы. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося. Чисто пострадавших уточняется.
Также процессуальную проверку проводит региональное управление Следственного комитета.
