Достижения.рф

Микроавтобус с пассажирами съехал в Байкал, есть пострадавшие

Фото: iStock/maxim4e4ek

Микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал в Иркутской области. Несколько человек пострадали, передаёт ГУ МВД по региону.



Отмечается, что авария произошла сегодня днём в Ольхонском районе. Микроавтобус, начав непроизвольное движение, скатился по сколону и рухнул в озеро. Находящиеся в этот момент в салоне 17 пассажиров получили травмы. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося. Чисто пострадавших уточняется.

Также процессуальную проверку проводит региональное управление Следственного комитета.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1