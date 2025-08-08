В Екатеринбурге мужчина запытал паяльником знакомого и задушил его девушку
В Екатеринбурге пройдет суд над мужчиной, который вместе с сообщником запытал паяльником знакомого и задушил его девушку. Об этом сообщает «Лента.ру».
Происшествие случилось в 2003 году. Как оказалось, трое мужчин вместе сидели в квартире на Автомагистральной улице. У них начался конфликт, за который двое захотели отомстить пострадавшему.
Сначала они избили погибшего, а после подожгли его паяльником, после чего он скончался. В момент расправы присутствовала девушка жертвы, которую задушили из-за страха разоблачения.
Суд пройдет только над одним подозреваемым, так как второй скончался до вынесения приговора. Обвиняемый полностью признал вину.
