Названо число пропавших без вести людей в Новосибирской области
По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области, в июле текущего года зарегистрировано 11 случаев исчезновения людей в природной среде. К счастью, большинство поисковых операций завершились успешно: 9 человек были найдены живыми. Однако один случай имел трагический исход — пропавший обнаружен мёртвым.
В целом, за июль отряд «ЛизаАлерт» получил 148 обращений о пропаже людей. Из них 105 человек удалось найти живыми, а 10 — мёртвыми, сообщает Om1 Новосибирск.
Поиски 8 человек продолжаются, их судьба остается неизвестной. В 11 случаях отряд помог установить личность найденных, а в 6 — связаться с их родственниками. Также было зарегистрировано 8 сообщений о пропаже, которые не подтвердились.
