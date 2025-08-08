Названо число пропавших без вести людей в Новосибирской области

08 августа 2025, 11:45

Фото: istockphoto / avtk

По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области, в июле текущего года зарегистрировано 11 случаев исчезновения людей в природной среде. К счастью, большинство поисковых операций завершились успешно: 9 человек были найдены живыми. Однако один случай имел трагический исход — пропавший обнаружен мёртвым.