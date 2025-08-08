Пьяный водитель сбил трехмесячного ребенка с матерью в Красноярском крае

08 августа 2025, 11:24

Фото: iStock/GKV

В Красноярском крае мать с трехмесячным сыном попали под колеса машины с пьяным водителем. Об этом сообщает региональная полиция.





Авария произошла вечером четверга, 7 августа, на Пролетарской улице в селе Верхнепашино Енисейского района. 34-летний местный житель за рулем «Хонды Фит» не совладал с управлением и наехал на двух пешеходов. В этот момент женщина шла по краю проезжей части с детской коляской. В результате ДТП она не пострадала, но серьезные травмы получил ее малыш. Выяснилось, что мужчина находился в нетрезвом состоянии — алкотестер показал 0,4 мг/л.

«Сотрудники дорожно-патрульной службы установили, что виновника аварии перед поездкой воспользовался информацией из одного из сообществ в сети, чтобы объехать ближайший экипаж», — передает ведомство.