Пьяный водитель сбил трехмесячного ребенка с матерью в Красноярском крае
В Красноярском крае мать с трехмесячным сыном попали под колеса машины с пьяным водителем. Об этом сообщает региональная полиция.
Авария произошла вечером четверга, 7 августа, на Пролетарской улице в селе Верхнепашино Енисейского района. 34-летний местный житель за рулем «Хонды Фит» не совладал с управлением и наехал на двух пешеходов. В этот момент женщина шла по краю проезжей части с детской коляской. В результате ДТП она не пострадала, но серьезные травмы получил ее малыш. Выяснилось, что мужчина находился в нетрезвом состоянии — алкотестер показал 0,4 мг/л.
«Сотрудники дорожно-патрульной службы установили, что виновника аварии перед поездкой воспользовался информацией из одного из сообществ в сети, чтобы объехать ближайший экипаж», — передает ведомство.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК — за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Максимальное наказание по ней — 7 лет колонии.