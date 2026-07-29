Микроклещ присосался к веку трёхлетней девочки из Ростова-на-Дону
Микроклещ присосался к веку трёхлетней девочки из Ростова-на-Дону — извлекать его пришлось под микроскопом. Об этом пишет Baza.
Родные пострадавшей приняли опасного клеща за кусочек пластилина или шоколада. Однако в больнице под увеличительным стеклом между ресницами медики обнаружили насекомое.
В одной из поликлиник семье отказались помочь, опасаясь повредить глаз девочки при извлечении крошечного клеща. В другой клинике всё же взялись за дело. Несколько врачей удерживали голову ребёнка, пока главный врач под микроскопом аккуратно извлекал клеща размером с блоху.
Процедура прошла успешно. Теперь родители ждут результаты анализов на энцефалит и боррелиоз.
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