Мылась отбеливателем и ела кашу с мылом: женщина пять лет провела в плену у пожилой пары
Во Франции 45-летняя женщина смогла сбежать из плена, в котором находилась последние пять лет. Об этом сообщает FranceBleu.
По словам жертвы, её мучительница изначально была соседкой. Позже к ней переехал пожилой возлюбленный. Вместе они отобрали у 40-летней пострадавшей все деньги, получили доступ к её пособиям и банковским счетам, а затем выгоняли её на улицу.
Поначалу женщине приходилось жить в палатке в саду, затем пара заперла её в гараже. Женщина рассказала, что спала на шезлонге и вынуждена была справлять нужду в горшок или пластиковые пакеты. В пищу ей давали кашу с мылом и заставляли мыться отбеливателем. Так длилось пять лет, пока пленница не смогла бежать.
Когда мужчина смотрел телевизор, женщина пробралась к дому соседа, которому рассказала о случившемся. Тот вызвал полицию. Осмотрев жертву, полицейские обнаружили признаки переохлаждения, а также потерю веса на 50 килограммов за время нахождения в плену.
В ходе обыска дома пожилой пары полиция нашла подтверждения словам женщины. 82-летнему мужчине и 60-летней женщине предъявили обвинения в пытках.
