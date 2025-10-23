Мылась отбеливателем и ела кашу с мылом: женщина пять лет провела в плену у пожилой пары

23 октября 2025, 19:22

Во Франции пожилая пара держала в плену женщину, заставляя её есть кашу с мылом

Фото: iStock/djroland

Во Франции 45-летняя женщина смогла сбежать из плена, в котором находилась последние пять лет. Об этом сообщает FranceBleu.