«Съем твою собаку!»: мужчина угрожал соседке и поплатился
Жителя американского штата Флорида арестовали за угрозы в адрес соседки и ее собаки. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Патнэм.
Все началось с имущественного спора. Женщина выгуливала питомца на общественной дорожке и встретила соседа. Внезапно тот заявил, что «съест ее собаку», если животное окажется на территории, которую он считает своей. Американка позвонила в полицию, и приехавшие на место стражи порядка, казалось, разрешили конфликт. Однако спустя час мужчина подошел к ее дому с ножом и стал угрожать ей и членам ее семьи.
Прибывшие на вызов офицеры слышали, как американец пригрозил расправой за обращение в правоохранительные органы. После ареста он сказал, что «изобьет» жертву, когда выйдет из тюрьмы. В итоге его обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах.
