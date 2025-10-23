«Съем твою собаку!»: мужчина угрожал соседке и поплатился

23 октября 2025, 19:02

NYP: в США арестовали мужчину, угрожавшего съесть собаку соседки

Фото: iStock/WebSubstance

Жителя американского штата Флорида арестовали за угрозы в адрес соседки и ее собаки. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Патнэм.