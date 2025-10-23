Достижения.рф

TMZ: рэперу P. Diddy пытались перерезать горло в тюрьме
Шон Комбс (справа) и Наоми Кэмпбелл (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэперу Шону Комбсу, более известному как Пи Дидди, пытались перерезать горло в тюремной камере. Об этом сообщает TMZ.



Разные источники сообщают, что он почувствовал лезвие у шеи после пробуждения: одни утверждают, что ему удалось отбиться, другие — что на шум прибежала охрана. Адвокаты Комбса намереваются добиваться перевода под домашний арест, ссылаясь на угрозу его безопасности.

Напомним, что Пи Дидди задержали в сентябре прошлого года — ему предъявили обвинения более чем по сотне эпизодов изнасилований.

После ареста ряд знаменитостей стал вспоминать о вечеринках начала 2000‑х, где, как сообщают, употребляли кокаин и которые, по утверждениям, посещали такие публичные фигуры, как Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, Jay‑Z и Beyonce.

Также появляются версии, что некоторые из окружения Комбса могут скрывать от следствия важную информацию в обмен на крупные суммы.

Никита Кротов

