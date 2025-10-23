23 октября 2025, 17:48

TMZ: рэперу P. Diddy пытались перерезать горло в тюрьме

Шон Комбс (справа) и Наоми Кэмпбелл (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэперу Шону Комбсу, более известному как Пи Дидди, пытались перерезать горло в тюремной камере. Об этом сообщает TMZ.