P. Diddy пытались перерезать горло в тюрьме
Рэперу Шону Комбсу, более известному как Пи Дидди, пытались перерезать горло в тюремной камере. Об этом сообщает TMZ.
Разные источники сообщают, что он почувствовал лезвие у шеи после пробуждения: одни утверждают, что ему удалось отбиться, другие — что на шум прибежала охрана. Адвокаты Комбса намереваются добиваться перевода под домашний арест, ссылаясь на угрозу его безопасности.
Напомним, что Пи Дидди задержали в сентябре прошлого года — ему предъявили обвинения более чем по сотне эпизодов изнасилований.
После ареста ряд знаменитостей стал вспоминать о вечеринках начала 2000‑х, где, как сообщают, употребляли кокаин и которые, по утверждениям, посещали такие публичные фигуры, как Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, Jay‑Z и Beyonce.
Также появляются версии, что некоторые из окружения Комбса могут скрывать от следствия важную информацию в обмен на крупные суммы.
Читайте также: