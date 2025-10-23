Россиянин в женской одежде и парике, ломившийся в чужие квартиры, объяснил своё поведение

23 октября 2025, 17:48

В Омске мужчина в женской одежде и парике объяснил своё поведение опьянением

Фото: iStock/Rawpixel

В Омске полицейские задержали местного жителя, который ночью пытался проникнуть в чужие квартиры, будучи одетым в женскую одежду и парик. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.