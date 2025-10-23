Россиянин в женской одежде и парике, ломившийся в чужие квартиры, объяснил своё поведение
В Омске полицейские задержали местного жителя, который ночью пытался проникнуть в чужие квартиры, будучи одетым в женскую одежду и парик. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
По словам самого мужчины, он был «немножко пьян» и перепутал дом. В подъезде его внимание привлёк цветок алоэ, листья которого он решил съесть как «лекарство от простуды». Оторвав несколько листьев, омич спокойно ушёл домой.
Причину, по которой он надел женскую одежду, нарушитель также объяснил состоянием алкогольного опьянения. Он признался, что подобное поведение для него не в новинку – ранее в нетрезвом виде он уже совершал похожие действия.
Сейчас с мужчиной проводят профилактическую работу, а правоохранители продолжают проверку по факту инцидента.
