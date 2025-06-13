Жених Стаси Милославской впервые показал романтичное фото с возлюбленной
Недавно получившая предложение руки и сердца актриса Стася Милославская не спешит раскрывать в соцсетях подробности личной жизни.
Однако ее 22-летний возлюбленный звезды сериала «Челюскин. Первые» оказался менее сдержан в демонстрации счастья. До этого издание Super сообщало, что женихом Милославской стал футболист ЦСКА Егор Ушаков. В эти праздничные выходные он не удержался и выложил в своем личном блоге первое совместное романтичное фото со Стасей.
На фотографии спортсмен обнимает актрису и целует ее в щеку, а Милославская широко улыбается.
Пока влюбленные не высказывались публично о своих отношениях и еще ни разу не выходили вместе на публику.
Ранее бывшая участница Дом-2 рассказала своим поклонникам о многолетней борьбе с зависимостью от алкоголя. Она подчеркнула, что именно эта проблема стоила ей потери важных моментов жизни, включая дружбу и личные связи.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: