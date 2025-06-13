«У нас была крепкая семья»: звезда «Кин-дза-дза!» бросил супругу спустя 44 года брака ради студентки
Артист Станислав Любшин бросил жену спустя 44 года ради студентки
Звезда картины «Кин-дза-дза!» Станислав Любшин состоял в браке 44 года. Однако актер вдруг бросил супругу ради юной студентки, сообщила «Комсомольская правда».
За свою многолетнюю карьеру Любшин снялся в более чем 90 фильмах и запомнился общественности по ролям в картинах «Щит и меч», «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза!» и иным.
В 22 года он заключил брак со студенткой Тимирязевской академии Светланой. Пара воспитывала двух сыновей — Юрия и Вадима. Когда-то жена актера рассказывала, что сильно его ревновала.
«Несмотря на мою ревность, у нас была крепкая семья. Измены с его стороны, может, и случались, но они не были частыми и регулярными. Во время его учебы в Щепкинском училище и вовсе этот вопрос не стоял», — отмечала Светлана.
После рождения второго наследника у Любшина начались проблемы с деньгами, образовались долги и появилось пристрастие к алкоголю.
Прожив с женой 44 года, Станислав все же развелся, заключив брак с 20-летней студенткой Ириной Корнеевой. Как выяснилось, Любшин получил развод у Светланы лишь в обмен на завещание.
«Я от мужа требовала, чтобы он дачу завещал детям. Но он сделал вид, что завещал, а на самом деле все отдаст ей. Но в какой-то момент мне это вдруг стало безразлично», — откровенничала первая жена актера.
Сейчас 92-летний актер живет с молодой избранницей, которая выходила его после инсульта, случившегося в 2006 году.