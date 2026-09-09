Миллиардер предстал перед судом за охоту на редкие виды
В Орлеане стартовал судебный процесс над 75-летним французским миллиардером Оливье Буйгом, которого обвиняют в незаконном отстреле редких птиц на территории собственного охотничьего поместья. Состояние бизнесмена оценивается в 3,2 миллиарда евро, пишет Euronews.
Вместе с предпринимателем на скамье подсудимых оказались еще пять человек. Им инкриминируется незаконная охота, в том числе на виды, находящиеся под охраной государства. Преступления, по версии следствия, совершались в угодьях поместья Фонтенель площадью 600 гектаров, расположенного в лесах Солонь в 150 километрах от Парижа. В случае признания вины фигурантам грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 750 тысяч евро.
Поводом для расследования послужил анонимный звонок, поступивший в 2025 году. В ходе обыска на территории поместья полиция обнаружила захоронение с тушками охраняемых пернатых — среди них большие белые цапли, луни, пустельги, бакланы и канюки. Также изъяли запрещенные с 1995 года капканы и незарегистрированное оружие. Кроме того, в поместье нашли список животных, которых владелец пометил как «подлежащие уничтожению», куда вошли и законодательно защищенные виды.
Двухдневный процесс уже называют беспрецедентным в судебной практике Франции. Президент Лиги защиты птиц Аллен Бугрен-Дюбур заявил, что дело должно стать предупреждением для тех, кто полагает себя неприкасаемым. В качестве гражданских истцов к разбирательству присоединились около 15 экологических и зоозащитных организаций.
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