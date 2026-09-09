Миллиардер предстал перед судом за охоту на редкие виды

09 сентября 2026, 12:23

Французского миллиардера осудят за отстрел птиц

Фото: istockphoto/IndiaUniform

В Орлеане стартовал судебный процесс над 75-летним французским миллиардером Оливье Буйгом, которого обвиняют в незаконном отстреле редких птиц на территории собственного охотничьего поместья. Состояние бизнесмена оценивается в 3,2 миллиарда евро, пишет Euronews.