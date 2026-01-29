Миллиардер, торгующий алмазами, умер во время операции по увеличению полового органа
Миллиардер, торгующий алмазами, умер во время операции по увеличению полового во Франции. Об этом сообщает Daily Mail.
75-летний бельгийско-израильский бизнесмен Эхуд Арье Ланиадо умер в парижской клинике Сен-Оноре-Понтье. Он проходил курс инъекций для увеличения пениса. Прокуратура изначально квалифицировала это как непредумышленное убийство, но затем обвинения изменили. Врачу предъявили обвинения в неоказании помощи, незаконном обороте запрещенных веществ и незаконной медицинской практике.
Согласно результатам следствия, Ланиадо увлекался бодибилдингом и незадолго до гибели принимал запрещенные во Франции препараты, а также средства для лечения эректильной дисфункции. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала гипертрофия сердца.
Суд вынес соответствующее решение: хирург получил 15 месяцев условного заключения, его ассистентка — 12 месяцев. Обоим медикам, которым около 70 лет, пожизненно запрещено заниматься врачебной деятельностью. Они также обязаны выплатить штрафы в 50 тысяч и 20 тысяч евро соответственно.
