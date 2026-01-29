29 января 2026, 18:23

Baza: В Кирове ритуальщики обокрали умершего

Фото: iStock/Motortion

В Кирове ритуальщики обокрали умершего — мужчины не знали, что в этот момент их снимала скрытая камера. Об этом пишет Telegram-канал Baza.