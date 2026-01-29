В Кирове ритуальщики обокрали умершего
В Кирове ритуальщики обокрали умершего — мужчины не знали, что в этот момент их снимала скрытая камера. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
45-летний Денис О. вышел в магазин у дома. В помещении ему стало плохо с сердцем. Приехавшие медики осмотрели его и, поскольку он отказался от госпитализации, отпустили. Через 12 минут после этого мужчина скончался — он успел преодолеть два лестничных пролёта.
Россиянина обнаружили соседи, которые снова вызвали скорую. Медики лишь зафиксировали смерть. Затем прибыли сотрудники ритуальной службы, чтобы забрать тело. Во время транспортировки они обыскали карманы Дениса и изъяли шесть тысяч рублей, решив, что эти деньги ему больше не понадобятся. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.
Родственники Дениса обратились в полицию. Ритуальщика, совершившего кражу, быстро нашли. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Читайте также: