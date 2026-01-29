Уставшая от крика ребенка работница детсада залила ему в рот средство для прочистки труб
Во Франции судят няню, которая отравила ребенка чистящим средством. Об этом информирует Le Figaro.
Перед судом присяжных в Лионе предстала 27-летняя Мириам Жауэн. Она работала помощницей по уходу за детьми в частном детском саду. Женщина отравила 11-месячную девочку по имени Лиза, так как та сильно плакала.
Жауэн дала ребенку выпить большое количество средства для прочистки канализации под названием Destop. В результате Лиза получила химические ожоги и серьезные повреждения внутренних органов. Несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.
Жауэн, имевшая специальное образование для работы с маленькими детьми, признала свою вину. Она заявила, что хотела заставить Лизу замолчать, но не ожидала, что это приведет к таким трагическим последствиям.
В день инцидента убийца оставалась с детьми одна и жаловалась на усталость и большую нагрузку. Детский сад, в котором она работала, испытывал постоянную нехватку персонала и в целом столкнулся с серьезными трудностями. Жауэн проработала там всего несколько недель.
«Я искренне сожалею, никогда не хотела такого», — сказала подсудимая, утирая слезы перед присяжными.
Суд установил, что няня имеет психическое расстройство и склонность к фантазированию. Мириам признали непригодной для работы с детьми. Однако следователи считают, что она была осведомлена о смертельной опасности едкого натрия, который она влила в рот младенца. Жауэн грозит пожизненное заключение за преднамеренное убийство ребенка.