Уставшая от крика ребенка работница детсада залила ему в рот средство для прочистки труб

29 января 2026, 15:58

Во Франции судят няню, которая вылила щелочь в рот 11-месячному ребенку

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Во Франции судят няню, которая отравила ребенка чистящим средством. Об этом информирует Le Figaro.





Перед судом присяжных в Лионе предстала 27-летняя Мириам Жауэн. Она работала помощницей по уходу за детьми в частном детском саду. Женщина отравила 11-месячную девочку по имени Лиза, так как та сильно плакала.



Жауэн дала ребенку выпить большое количество средства для прочистки канализации под названием Destop. В результате Лиза получила химические ожоги и серьезные повреждения внутренних органов. Несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.



Жауэн, имевшая специальное образование для работы с маленькими детьми, признала свою вину. Она заявила, что хотела заставить Лизу замолчать, но не ожидала, что это приведет к таким трагическим последствиям.



В день инцидента убийца оставалась с детьми одна и жаловалась на усталость и большую нагрузку. Детский сад, в котором она работала, испытывал постоянную нехватку персонала и в целом столкнулся с серьезными трудностями. Жауэн проработала там всего несколько недель.





«Я искренне сожалею, никогда не хотела такого», — сказала подсудимая, утирая слезы перед присяжными.