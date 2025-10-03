Миллиардера Сулейманова арестовали по делу о двух заказных убийствах
Суд в Москве принял решение об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова на два месяца – до 2 декабря – по делу о заказных убийствах. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сулейманову инкриминируют два эпизода: убийство главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля в 2004 году и профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова, совершённое в 1999 году.
Заседание проходило в закрытом режиме. Следователь обосновал ходатайство об аресте тем, что не все фигуранты дела установлены, а также наличием в материалах медицинских документов, что требует сохранения конфиденциальности.
Расследование продолжается, все обстоятельства дела находятся на контроле правоохранительных органов.
