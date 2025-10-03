Миллиардера Сулейманова арестовали по делу о двух заказных убийствах

03 октября 2025, 19:06

Миллиардера Сулейманова арестовали на два месяца по делу о заказных убийствах

Фото: iStock/SCM Jeans

Суд в Москве принял решение об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова на два месяца – до 2 декабря – по делу о заказных убийствах. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.