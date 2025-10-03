Задержанному миллиардеру Сулейманову дважды вызывали скорую в отдел
Задержанному бизнесмену Ибрагиму Сулейманову, которого подозревают в организации заказного убийства федерального чиновника, дважды вызывали бригаду скорой помощи в изолятор на «Петровке 38». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, Сулейманов жаловался на сильные боли в спине и шее. Медики сделали ему обезболивающие уколы. Почему симптомы проявились именно после задержания, подозреваемый не пояснил.
Сулейманова допрашивают по делу об убийстве Георгия Таля — главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, застреленного в центре Москвы в 2004 году. Следствие считает, что бизнесмен мог быть организатором преступления.
Ключевым звеном в расследовании стало задержание криминального авторитета Абакара Дарбишева. По версии следствия, он был одним из участников нападения. Именно его показания вывели силовиков на Сулейманова.
Расследование продолжается, правоохранительные органы не исключают новых задержаний.
Читайте также: