Задержанному миллиардеру Сулейманову дважды вызывали скорую в отдел

03 октября 2025, 13:17

Фото: iStock/Iulianna Est

Задержанному бизнесмену Ибрагиму Сулейманову, которого подозревают в организации заказного убийства федерального чиновника, дважды вызывали бригаду скорой помощи в изолятор на «Петровке 38». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.