В Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве
В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что задержанному предъявили обвинения по статье об убийстве, которое произошло несколько лет назад. В настоящий момент Сулейманов находится под стражей, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
Ибрагим Сулейманов считается одним из самых загадочных и влиятельных олигархов современной России. Ранее его уже судили за мошенничество и отмывание денег, однако, даже отбыв наказание, он сумел сохранить своё влияние и позиции в бизнесе.
До недавнего времени Сулейманов контролировал государственную систему бронирования авиабилетов АО «Сирена-Трэвел», а также имел значительное влияние в ключевых отраслях – транспортной, авиационной и информационных технологий.
Следствие продолжается.
