Пассажирский автобус перевернулся в Тульской области

24 сентября 2025, 11:31

Автобус с пассажирами опрокинулся в Ефремове Тульской области

Фото: iStock/conejota

Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ефремовском районе Тульской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.