Пассажирский автобус перевернулся в Тульской области

Автобус с пассажирами опрокинулся в Ефремове Тульской области
Фото: iStock/conejota

Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ефремовском районе Тульской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Авария случилась рядом с селом Стрельцы. Автобус, следовавший из Восточного в Ефремов, съехал в кювет и перевернулся.

В салоне транспортного средства находились 15 пассажиров. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП. На месте работают экстренные службы.

Екатерина Коршунова

