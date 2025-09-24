Пассажирский автобус перевернулся в Тульской области
Автобус с пассажирами опрокинулся в Ефремове Тульской области
Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ефремовском районе Тульской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Авария случилась рядом с селом Стрельцы. Автобус, следовавший из Восточного в Ефремов, съехал в кювет и перевернулся.
В салоне транспортного средства находились 15 пассажиров. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП. На месте работают экстренные службы.
