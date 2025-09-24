Появились подробности о ДТП с туристическим автобусом в Турции

24 сентября 2025, 15:06

Пострадавшая в ДТП с автобусом в Аланье россиянка поделилась деталями аварии

Фото: iStock/BulentBARIS

Туристам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Аланье, помогли прохожие, а скорая и полиция приехали очень быстро. Об этом рассказала россиянка Светлана Гребенщикова.





Напомним, 23 сентября в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса и маршрутки в районе Конаклы. Позже стало известно, что среди пострадавших были россияне.



Светлана рассказала, что в автобусе были женщины и дети.





«Первая передняя дверь заблокирована была, вторую отжали. Там щель была, мы позвали на помощь, прохожие помогли нам. Отжали дверь и начали вытаскивать людей. Дети там были, женщины, всех клали на землю, старались в горизонтальное положение привести», — уточнила россиянка в разговоре с «Известиями».