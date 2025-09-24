Появились подробности о ДТП с туристическим автобусом в Турции
Пострадавшая в ДТП с автобусом в Аланье россиянка поделилась деталями аварии
Туристам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Аланье, помогли прохожие, а скорая и полиция приехали очень быстро. Об этом рассказала россиянка Светлана Гребенщикова.
Напомним, 23 сентября в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса и маршрутки в районе Конаклы. Позже стало известно, что среди пострадавших были россияне.
Светлана рассказала, что в автобусе были женщины и дети.
«Первая передняя дверь заблокирована была, вторую отжали. Там щель была, мы позвали на помощь, прохожие помогли нам. Отжали дверь и начали вытаскивать людей. Дети там были, женщины, всех клали на землю, старались в горизонтальное положение привести», — уточнила россиянка в разговоре с «Известиями».
По её словам, скорая помощь и полиция приехали оперативно. Всем пострадавшим оказали надлежащую медицинскую помощь.
При этом «Москва 24» со ссылкой на РИА Новости пишет, что на данный момент в больницах Антальи остаются 10 человек, пострадавших при ДТП, двое из них остаются в реанимации без сознания.
В генеральном консульстве РФ в Анталье отметили, что воачи предоставляют необходимые медицинские услуги на основании страховых полисов, а родственникам в случае обращения оказывают консульское содействие.