Порноактера из Петербурга госпитализировали со съемок после укола для полового органа

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В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали со съемок 24-летнего порноактера после того, как он сделал себе укол в половой орган. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Причиной госпитализации стала инъекция гиалуроновой кислоты, которая якобы помогает делать пенис больше и рельефнее. У россиянина стало гнить место укола, так как в рану попала инфекция.
В настоящее время молодой человек находится в отделении гнойной хирургии одного из медицинских учреждений Петербурга.
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Екатерина Коршунова