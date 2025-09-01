Семья пропавшего при заплыве через Босфор Свечникова подает в суд
Семья пропавшего при заплыве через Босфор россиянина Николая Свечникова подает в суд на организаторов мероприятия. Об этом сообщает RT.
В беседе с изданием мама Свечникова заявила, что ответственные за трагедию должны понести наказание. Для этого семья уже наняла адвоката и будет подавать в суд на организаторов соревнований.
«Они обязаны были обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность», — говорит женщина.
В данный момент мама Свечникова оформляет загранпаспорт, после чего она вылетит в Турцию. Поиски Николая продолжаются.