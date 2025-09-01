Российские врачи продавали иностранным заказчикам новорожденных детей
Во Владивостоке начался суд над медработниками, обвиняемыми в продаже младенцев гражданам Китая. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На скамье подсудимых оказались восемь сотрудников местной частной клиники. По версии следствия, врачи находили суррогатных матерей для иностранцев, которые хотели детей. На новорожденных заводили поддельные документы и вывозили их в КНР.
За два года по теневой схеме в стране оказались 13 малышей. Всего на этом «бизнесе» беспринципные медики выручили свыше 50 миллионов рублей. Процесс проходит в закрытом режиме.
Изначально преступная деятельность осуществлялась в Санкт-Петербурге, но позже переместилась в Приморье, предположительно, чтобы упростить процесс транспортировки детей за границу и общение с иностранными заказчиками.
Читайте также: