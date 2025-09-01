Российские врачи продавали иностранным заказчикам новорожденных детей

01 сентября 2025, 18:56

Во Владивостоке судят восемь врачей за продажу 13 младенцев гражданам Китая

Фото: iStock/gorodenkoff

Во Владивостоке начался суд над медработниками, обвиняемыми в продаже младенцев гражданам Китая. Об этом сообщает РЕН ТВ.