Миллионера из США затоптали слоны на охоте в Африке. Об этом сообщает Daily Mail.
75-летний американский предприниматель и охотник Эрни Дозио оказался в густом тропическом лесу вместе с опытным профессиональным охотником. Внезапно они столкнулись со стадом из пяти самок лесных слонов, которые сопровождались детенышем. Животные, ощутив угрозу, атаковали людей.
Опытного охотника сбили с ног, он получил серьезные травмы и потерял свое оружие. Дозио, вооруженный дробовиком, не смог защититься от нападения, его растоптали слоны.
Африканские слоны — одни из крупнейших наземных животных на Земле: самки могут достигать почти четырех метров в высоту и разгоняться до 40 километров в час, что делает их чрезвычайно опасными при нападении. Посольство США в Габоне занимается этим делом и организует репатриацию тела Дозио для доставки в Калифорнию. Эксперты подчеркивают, что нападения слонов, хотя и редкие, чаще всего происходят при неожиданных встречах в густых зарослях, особенно если в стаде есть детеныши.
