Стало известно, какой срок грозит напавшему с ножом на врачей в Махачкале

24 апреля 2026, 12:28

Адвокат Багатурия: напавшему на врачей в Махачкале грозит до 20 лет тюрьмы

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что мужчине, который напал с ножом на врачей в Махачкале, грозит до 20 лет лишения свободы.





В беседе с NEWS.ru специалист сообщил, что суд, вероятнее всего, приговорит задержанного к 10 годам тюрьмы, так как преступник не реализовал свои намерения до конца.

«В данном случае [касательно вооружённого нападения на врачей в Махачкале] речь идёт о покушении на убийство двух и более лиц, потому что совершённое деяние представляло именно способ лишения жизни. Поэтому задержанному грозит вилка наказания 8–20 лет лишения свободы», — пояснил юрист.