Достижения.рф

В Свердловской области спустя 27 лет раскрыли похищение и убийство девочки

Фото: Istock/artisteer

В Свердловской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в похищении и убийстве ребёнка. Об этом сообщили в Следственном комитете России.



По версии следствия, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе мужчина похитил и убил девятилетнюю девочку. Ранее ребёнок дал показания по уголовному делу, где обвиняли двух друзей фигуранта. Тогда раскрыть преступление не удалось.

Позже, в рамках расследования уголовных дел прошлых лет, следователи сопоставили факты, проанализировали сведения и доказательства и опросили свидетелей. Это позволило получить информацию о причастности мужчины к совершению этого преступления.

Благодаря выстроенной тактике допроса и собранным доказательствам обвиняемый дал признательные показания. Суд заключил его под стражу в качестве меры пресечения. Следствие инкриминирует гражданину статью 105 УК РФ.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0