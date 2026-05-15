Специалист по питанию объяснила россиянам, кому следует есть яйца с осторожностью
Некоторым россиянам следует с особой осторожностью есть яйца. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.
Она указала, что людям с нарушением липидного обмена и склонностью к высокому холестерину стоит ограничиться одним или двумя яйцами в неделю. Более того, по словам Ким, для этого продукта важно не только количество, но и способ приготовления.
Важно учитывать, в каком сочетании, виде и при какой термической обработке приготовлены яйца. Так, например, если их отварить и добавить в салат с продуктами, богатыми клетчаткой, то пища будет лучше усваиваться. Клетчатка свяжет вещества, которые могут негативно повлиять на организм.
Тем, у кого непереносимость или аллергия на яйца, обычно известно о своём состоянии, но при нарушении обмена веществ симптомы могут отсутствовать. По этой причине желательно сделать анализ крови. Однако в целом яйца — очень полезный продукт при правильном употреблении.
