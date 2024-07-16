Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС

Фото: istock / MushroomsArtSeven
Временные ограничения энергопотребления введены в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Об этом проинформировало Минэнерго РФ.
«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — сказано в сообщении.Бел электроэнергии остались жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Севастополя, Крыма, Анапы, Армавира, Элисты, Новороссийска и ряда других населенных пунктов. Некоторое время из-за этого в Краснодаре не работали светофоры, было приостановлено движение трамваев и троллейбусов.
Из-за этого в Краснодаре случилось авария на 103 трансформаторах — не функционировали 150 светофоров, остановилось движение транспорта, наблюдались перебои и в мобильной связи. Потребителей вынужденно переключили на аварийные источники питания.
Читайте также:
Сенатор США осужден по всем пунктам о взятотничестве
Обвиняемый по делу о «Крокусе» вступил в стычку с сотрудником СИЗО
Престарелая женщина «ожила» в морге после двух часов, проведенных в мешке для трупов
Алина Юрчак