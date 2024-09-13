Мыло из интим-магазина и ершик: девушка из Биробиджана устроила самосуд над соперницей, подробности

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Трагические события в Биробиджане произошли в 2020 году. Тогда 23-летняя Юлианна решила раз и навсегда разобраться со всеми, кто, как она считала, угрожал ее женскому счастью с парнем по имени Александр. О чудовищных издевательствах над соперницами и подробностях дела расскажет редакция «Радио 1».
Похищение и истязание соперницы
Фото: iStock/aradaphotography
14 октября 2020 года изрядно выпившая Юлианна подкараулила 16-летнюю девушку во дворе и напала на неё. Когда жертва не могла сопротивляться, она затолкала её в машину и увезла на съемную квартиру, где истязала несколько часов. Чтобы девушка не рассказала о случившемся полиции, Юлианна запугала её так, что у девушки не осталось выбора, кроме как молчать.
Оказалось, что 16-летняя школьница якобы состояла в отношениях с Александром, которого Юлианна считала своим молодым человеком.
После первой «победы» Юлианна, казалось, была полна решимости продолжать свою жестокую кампанию. Ровно через неделю она снова решила «защитить» своё женское счастье. От подруг она узнала о том, что ее возлюбленный якобы проявлял знаки внимания к некой 19-летней Наталье.
Унижения и издевательства на камеру
Вторая жертва ревнивицы позже расскажет правоохранителям, что в злополучную квартиру, в которой прежде была подвергнута издевательствам первая девушка, попала обманом.
«Мне позвонил знакомый и пригласил погулять. Я согласилась, и он приехал за мной на машине, в которой сидели еще несколько человек. Я сказала, что никуда не поеду, но тогда Юлианна вышла из салона и силой усадила меня внутрь. Я даже не знала, кто она», — рассказала Наталья.
Следующие несколько часов стали для девушки настоящей пыткой.
«Это был самый ужасный день в моей жизни. Мне пришлось чистить зубы ершиком и не только. Все просто смотрели и смеялись. Им это нравилось, а я делала всё возможное, чтобы выжить», — говорит девушка.
Юлианна таскала Наталью за волосы, била её, заставила раздеться на камеру.
Далее в качестве орудия для издевательств использовалось мыло из интим-магазина.
«Она утверждала, что у меня якобы была связь с ее Сашей. Но у нас ничего не было», — уверяет Наталья.
Девушка также не обратилась в полицию сразу после происшествия, так как была запугана. Однако позже Юлианна сама опубликовала в Сети видео с истязанием девушки. Вскоре на ролик обратили внимание правоохранители. Было возбуждено уголовное дело.
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Участникам истязаний предъявили обвинения
Все участники этой ужасной истории были незамедлительно задержаны. Фигурантам дела были предъявлены обвинения в похищении человека, истязании, покушении, совершении насильственных действий сексуального характера, угрозе убийством, незаконном обороте порнографических материалов.
Также выяснилось, что трое молодых людей, участвующих в издевательствах, не достигли совершеннолетия.
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Анастасия Хохлова