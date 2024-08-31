Насиловал в прямом эфире: в «чат-рулетку» попало видео с охранником из Якутии и 2-х летней девочкой

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В Якутии суд вынес приговор педофилу Айдеру Асанову, чье дело вызвало широкий общественный резонанс. В мае 2023 года мужчина совершил два преступления. Он показал свои половые органы мальчику во время видеозвонка и в прямом эфире совершил насилие над двухлетней девочкой. О жутких подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».
Насилие над девочкой в прямом эфире
В мае 2023 года канадский подросток в «чат-рулетке» наткнулся на стрим, где якутянин совершал насилие над маленькой девочкой. Подросток сделал несколько снимков экрана видеочата и обратился к интернет-сообществу с просьбой помочь обнаружить преступника. Через неделю после инцидента на произошедшее отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Кем оказался педофил-стример
Следователи провели колоссальную работу по вычислению извращенца и выяснили, что им оказался 42-летний Айдер Асанов, которой на момент обнаружения находился в СИЗО. Оказалось, что Асанов ранее был задержан по подозрению в другом преступлении.
5 мая 2023 года в торговом центре Якутска Асанов совершил действия сексуального характера, связавшись по видеосвязи с ребенком, который родился в 2015 году. Как сообщает канал «112», он демонстрировал мальчику свои половые органы. Это произошло в ТЦ «Норд», где Асанов работал охранником.
Родственники пострадавшего обратились в правоохранительные органы и 13 мая мужчину задержали. 25 мая следователи сообщили о новом «эпизоде преступления против несовершеннолетнего».
«При присмотре за двухлетней внучкой своей партнерши во время прямого эфира он совершил сексуальные насильственные действия в отношении ребенка. В связи с этим также возбуждено уголовное дело», — сообщили следователи.
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Как искали педофила
Асанова разыскивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и пользователи социальных сетей. В одной из публикаций звучала просьба: «Может, кто-то узнает мебель в квартире. Может, мать вспомнит свою дочь и сожителя». Люди призывали к распространению информации о подозреваемом.
В конечном итоге мать девочки опознала на видео с насилием сожителя своей 53-летней подруги. Женщина оставляла ребенка с мужчиной, когда сама уходила на работу или в магазин.
«Все казалось нормальным, я даже не могла предположить, что такое может произойти. <…> Он выпивал, но чтобы причинять вред детям — такого не было. Я не понимаю, что с ним произошло. Работал, все по дому делал. Мне никогда не приходило в голову, что он способен на такое», — рассказала бабушка девочки изданию «Известия».Пользователи Сети недоумевали, как мужчина мог решиться на издевательство над такою маленькой девочкой, еще и в прямом эфире.
«Он ее насиловал в прямом эфире, это уму непостижимо», «Двухлетняя девочка…как жутко, сможет ли она забыть такое», — писали комментаторы.
Какой срок получил педофил
Сначала Асанов был приговорён к 14 годам лишения свободы, однако гособвинитель счёл наказание недостаточно строгим. В августе 2024 года апелляционный суд в Новосибирске пересмотрел решение Верховного суда Якутии и увеличил срок заключения до 16 лет. Кроме того, после освобождения Асанову будет запрещено в течение 10 лет заниматься деятельностью, связанной с детьми, сообщили в прокуратуре Якутии.
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