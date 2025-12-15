В Приморском крае нашли живыми обе группы пропавших туристов
В Пермском крае нашли обе группы туристов, которые пропали в районе горы Ослянка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на волонтеров и официальные ведомства.
В пресс-службе СУ СК региона подтвердили, что 13 туристов, пропавшие 14 декабря, найдены живыми и здоровыми. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», вторая группа из шести человек, которая потерялась на следующий день, вскоре соединилась с первой.
Как пояснили в МЧС РФ, все они находились в пяти километрах от турбазы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас спасатели доставляют обе группы в безопасное место.
