В Приморском крае нашли живыми обе группы пропавших туристов

15 декабря 2025, 16:36

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае нашли обе группы туристов, которые пропали в районе горы Ослянка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на волонтеров и официальные ведомства.