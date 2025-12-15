Достижения.рф

В Приморском крае нашли живыми обе группы пропавших туристов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае нашли обе группы туристов, которые пропали в районе горы Ослянка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на волонтеров и официальные ведомства.



В пресс-службе СУ СК региона подтвердили, что 13 туристов, пропавшие 14 декабря, найдены живыми и здоровыми. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», вторая группа из шести человек, которая потерялась на следующий день, вскоре соединилась с первой.

Как пояснили в МЧС РФ, все они находились в пяти километрах от турбазы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас спасатели доставляют обе группы в безопасное место.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0