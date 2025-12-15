Смартфон туристки нашли спустя 2,5 года после ее пропажи

15 декабря 2025, 16:31

The Sun: Телефон исчезнувшей в Австралии туристки обнаружили через 2,5 года

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Телефон пропавшей в Австралии бельгийской туристки обнаружили спустя два с половиной года. Об этом сообщает The Sun.