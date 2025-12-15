Смартфон туристки нашли спустя 2,5 года после ее пропажи
Телефон пропавшей в Австралии бельгийской туристки обнаружили спустя два с половиной года. Об этом сообщает The Sun.
31-летняя Селин Кремер исчезла 17 июня 2023 года в Тасмании. Последний сигнал GPS ее смартфона зафиксировали у водопада Философов неподалеку от горы Крэдл.
По данным издания, устройство Samsung нашли примерно в 100 метрах от этой точки — под плотным слоем травы. Находку увидел участник поисково-спасательной группы.
Исследователь Тасмании Роб Парсонс отметил, что обнаружение телефона подтверждает версию о том, что Кремер обронила мобильный рядом с местом, где засекли ее последний GPS. По его словам, это помогает точнее восстановить маршрут, которым она могла двигаться.
