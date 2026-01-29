Минимум 12 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва в Мьянме
Смертельная авария с пассажирским автобусом произошла в Мьянме в регионе Магве. Жертвами трагедии стали более десяти членов театральной группы, передаёт «Синьхуа».
По предварительной информации, в какой-то момент водитель не справился с управлением, и транспортное средство съехало в овраг. В салоне автобуса находились 27 артистов, 12 из которых погибли в результате аварии, сведения о пострадавших уточняются. Издание отмечает, что жертв ДТП может быть больше.
На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты проводят спасательные работы и составляют список пострадавших. Обстоятельства и причины ДТП пока не раскрываются, расследование инцидента продолжается.
