В Великобритании россиянина обвинили в избиении знакомой сына Трампа
Гражданина России Матвея Румянцева, проживавшего в Лондоне, Королевский суд в Снэрсбруке признал виновным в причинении женщине легких телесных повреждений и в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает BBC со ссылкой на вердикт суда.
При этом 22-летнего фигуранта оправдали по обвинениям в изнасиловании по двум эпизодам и в намеренном удушении потерпевшей, чье имя не раскрывается. Как отмечалось на слушаниях, конфликт, по версии обвинения, возник из‑за ревности Румянцева к Бэррону Трампу — младшему сыну президента США.
Сам Бэррон Трамп рассказывал, что познакомился с женщиной в соцсетях и поддерживал с ней дружеское общение. Именно он уведомил полицию о происходящем. По данным суда, во время разговора с подругой по Facetime он стал свидетелем насилия, после чего позвонил по номеру 999 и сообщил операторам, что девушку избивают. В суде Бэррон Трамп показаний не давал.
Вызов сделали в ночь с 17 на 18 января 2025 года — Трамп-младший передал правоохранителям адрес и подчеркнул, что ситуация экстренная. Прибывшие полицейские вмешались, а потерпевшая позднее заявила в суде, что этот звонок «спас ей жизнь».
По материалам дела, женщина встречалась с Румянцевым около полугода. Спустя несколько месяцев после инцидента она обвинила его еще в двух эпизодах изнасилования — один, как утверждалось, произошел в ноябре 2024 года, второй — за несколько часов до приезда полиции в январе 2025-го.
Румянцев, выступая в суде, признал, что «в определенной мере» ревновал ее к Бэррону Трампу. Также сообщалось, что в течение последнего года женщина жила в нескольких странах, включая Россию, и навещала родственников в США.
Отдельное обвинение в воспрепятствовании правосудию связывают с тем, что Румянцев, уже находясь под стражей, якобы пытался оказать давление на потерпевшую, добиваясь отзыва показаний. Наказание ему назначат позднее.
