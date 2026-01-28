В Великобритании россиянина обвинили в избиении знакомой сына Трампа

28 января 2026, 23:01

В Великобритании россиянина Румянцева обвинили в избиении знакомой сына Трампа

Фото: istockphoto/Zolnierek

Гражданина России Матвея Румянцева, проживавшего в Лондоне, Королевский суд в Снэрсбруке признал виновным в причинении женщине легких телесных повреждений и в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает BBC со ссылкой на вердикт суда.