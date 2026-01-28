В Петербурге автомобиль перевернулся после опасного манёвра
На улице Руставели в Петербурге произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По информации источника издания, Lada двигалась по своей полосе, когда другой участник движения резко перестроился перед ней, создав аварийную ситуацию. Чтобы избежать столкновения, водитель отечественного автомобиля попытался уйти к обочине. Однако на пути оказались массивные сугробы, которые помешали маневру. Машина наехала на обледенённый участок, подпрыгнула и перевернулась на крышу.
Автомобилист отделался лёгким испугом. По его словам, спастись помог пристегнутый ремень безопасности. Мужчина самостоятельно выбрался из автомобиля после аварии. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.
