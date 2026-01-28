Подушка спасла жизнь спящему мужчине

28 января 2026, 22:48

Подушка спасла мужчину от смертельного пулевого ранения в Таиланде

Фото: istockphoto/DeanDrobot

Житель Таиланда Вирасак Вичиткарнпана едва не получил смертельное ранение, во время сна в его дом залетели две случайные пули. Об этом пишет The Thaiger.