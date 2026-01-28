Подушка спасла жизнь спящему мужчине
Житель Таиланда Вирасак Вичиткарнпана едва не получил смертельное ранение, во время сна в его дом залетели две случайные пули. Об этом пишет The Thaiger.
Одна из них попала в подушку, на которую мужчина положил ногу. Благодаря плотному наполнителю снаряд застрял внутри и не причинил ему вреда. Проснувшись, Вичиткарнпана заметил на кровати и полу цементную пыль и осколки, а в стене спальни — отверстие от боеприпаса.
По его словам, он использовал подушку не под голову, а как опору для ноги, и именно это, вероятно, спасло его. Пуля прошла совсем рядом. Случай произошел около двух часов дня 20 января в провинции Аюттхая, когда мужчина отдыхал после ночной смены.
Вторую пулю — серебристого цвета — обнаружили за пределами спальни, при этом пуля, застрявшая в подушке, была другого оттенка. Это заставило Вичиткарнпану предположить, что выстрелы могли сделать из двух разных оружий.
В доме вместе с ним живут жена, пожилой отец, брат и его супруга. Мужчина выложил в соцсетях фотографии повреждений, рассчитывая привлечь внимание к ситуации и добиться расследования. Он утверждает, что их дом располагается примерно в двух километрах от ближайшего жилого массива и конфликтов с соседями у семьи нет.
Заявление в полицию он подал, однако, по его словам, сведений о ходе проверки так и не получил. Полиция публично инцидент пока не комментировала.
