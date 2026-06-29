Минимум 13 человек пострадали при землетрясении в Китае
В юго‑западной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили в пресс‑службе города Ибинь.
В результате стихийного бедствия пострадали не менее 13 человек. Подземные толчки зафиксировали вблизи посёлка Шахэ (уезд Гао, городской округ Ибинь). Очаг землетрясения располагался на глубине шести километров.
Для координации работ по устранению последствий в городе задействовали третий уровень экстренного реагирования из четырёх возможных (наивысшим считается первый уровень). Около 200 жителей эвакуировали и разместили в безопасном месте.
Ранее мощное землетрясение обрушилось на Венесуэлу. Согласно последней информации, жертвами природного катаклизма стали почти 1500 человек.
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