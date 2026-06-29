Спасатели эвакуировали 16 человек из горящего дома во Владивостоке
Во Владивостоке ночью произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Амурской. Спасатели прибыли на место уже через семь минут после получения сигнала о возгорании, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
К моменту приезда пожарных огонь охватил балкон и комнату в квартире на втором этаже. В подъезде было сильное задымление, а в воздухе висел густой чёрный дым. Сотрудники МЧС с помощью специальных спасательных устройств эвакуировали из квартир 16 человек, среди которых оказалось трое детей.
В результате возгорания комната и балкон выгорели изнутри; площадь повреждений составила порядка 50 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей никто не пострадал, погибших нет. Специалисты выясняют причину пожара и оценивают нанесённый ущерб.
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