Спасатели эвакуировали 16 человек из горящего дома во Владивостоке

29 июня 2026, 03:50

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Во Владивостоке ночью произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Амурской. Спасатели прибыли на место уже через семь минут после получения сигнала о возгорании, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.