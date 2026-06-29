Девятилетний ребёнок утонул в Приморском крае
В Хорольском округе спасатели ищут девятилетнего мальчика, утонувшего в водохранилище неподалёку от посёлка городского типа Ярославский. Трагедия случилась 28 июня днём: ребёнок купался на надувном матрасе, когда произошла беда.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, сразу после поступления сигнала в центр управления кризисными ситуациями на место выехали водолазы. Поисковые мероприятия, проведённые в тот же день, не позволили обнаружить ребёнка. Сейчас специалисты ведомства продолжают обследовать водоём.
Ранее во Владивостоке вспыхнул пожар. Огонь охватил квартиру одного из домов. Приехавшие на место происшествия спасатели организовали эвакуацию местных жителей.
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